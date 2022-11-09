В Харькове демонтировали памятник Пушкину (ВИДЕО)

Власти Харькова демонтировали бюст Пушкина, стоявший на площади Поэзии в центре города, отправив его на ответственное хранение. Об этом говорится в заявлении Харьковского городского совета.

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"Его дальнейшая судьба - будет ли он храниться в музее или ему найдется другое место в культурном и историческом пространстве Харькова - будут решать харьковчане после победы Украины. Этот памятник, а, возможно, и другие, должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане", - сказано в нем.

В качестве одного из вариантов такого переосмысления называется то, что бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, "ведь более 100 лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения".

"Харьков - один из самых пострадавших городов Украины от рашистского оружия и агрессии. В городском совете понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе русские топонимы, и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города", - говорится при этом в сообщении.

В свою очередь, директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью мэрии Харькова Юрий Сидоренко утром 9 ноября на своей странице в Facebook отметил, что власти города обращались в областную военную администрацию по вопросу о судьбе памятника Пушкину, и там ответили, что тот имеет статус памятника национального значения, потому вопрос его переноса должен решать Кабинет министров.

В то же время он напомнил, что 1 ноября были обнародованы рекомендации Института национальной памяти, в которых говорится, что "при условии, когда целостное перемещение технически невозможно, следует закрыть эти объекты временными конструкциями до дальнейшего разрешения вопроса во избежание актов вандализма".

"Таким образом, то, что происходит сейчас с бюстом Пушкина, полностью соответствует украинскому законодательству и рекомендациям Института национальной памяти", - написал Сидоренко, прикрепив к посту фотографию с частично закрытым мешками с песком постаментом, на котором все еще стоит бюст Пушкина. При этом он не указал, что именно "происходит" с бюстом.

Напомним при этом, что ранее по инициативе коллектива Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина в областной совет был внесен проект решения о его переименовании с изъятием из названия слов "русский" и имени Пушкина. В июне проект одобрила профильная комиссия облсовета, однако в ходе голосования на сессии облсовета 20 сентября депутаты отказались принимать такое решение: за него проголосовало лишь 55 депутатов при 61 минимально необходимых.