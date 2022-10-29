Минкульт призывает местные власти поддерживать мемориалы погибшим во Второй мировой, но заменить год начала войны

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма призывает органы местной власти поддерживать в надлежащем состоянии монументы и мемориалы, установленные для увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

При этом, как говорится в сообщении министерства, следует вписывать в локальный контекст и использовать в просветительских целях объекты, имеющие историческую ценность и подчеркивающие героизм украинского народа в исторической ретроспективе, его принадлежность к кругу наций-победительниц Второй мировой войны, "поскольку в результате Украина стала одной из стран-учредительниц ООН".

"В то же время существует необходимость устранить маркеры советской и российской милитаристской пропаганды на части памятников и монументов и заменить надписи исторически корректными. В частности, требует замены термин "Великая отечественная война" на "Вторая мировая война", даты "1941-1945" на " 1939-1945", - сказано в нем.

Кроме того, согласно выводам экспертного совета, требуют устранения надписи "советская родина", "советский народ" и им подобные на исторически корректные, увековечивающие память погибших во Второй мировой войне, например "памяти павших", "павшим во Второй мировой войне" и так далее.

"Одним из ведущих нарративов российской войны против Украины является возрождение "триумфа великой победы". Несмотря на выдающуюся роль украинского народа в героической борьбе и победе над нацизмом во Второй мировой войне, его участие системно приуменьшается официальным российским дискурсом и именно такой подход популяризируется в мире средствами российской пропаганды. Как следствие, подвиг и победа во Второй мировой войне приписываются только россиянам", - объясняют в министерстве.

По мнению его экспертов, развенчание российского идеологического мифа и "демонополизация героической славы победителей" во Второй мировой войне невозможны без просветительской работы и дипломатических усилий со стороны Украины, а также сохранение в публичных пространствах населенных пунктов Украины памятников, чествующих и удостоверяющих участие народа во Второй мировой войне и его вклад в мировую победу над нацизмом.

В Минкульте напоминают, что основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопрос сохранения памяти и памятников о победе над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов является соответствующий закон.

Он предусматривает, что уважительное отношение к памяти о победе, о ветеранах той войны, участниках украинского освободительного движения и жертвах нацизма является обязанностью государства и граждан Украины, а надругательство над памятниками войне, их разрушение или уничтожение предусматривают ответственность.

В то же время в ведомстве отмечают недопустимость наличия в публичном пространстве украинских населенных пунктов памятников лицам, участвовавшим в пропаганде и реализации российской имперской и советской тоталитарной политики, направленной на покорение Украины, преследование участников борьбы за независимость, совершение политических репрессий и других преступлений имперского и тоталитарных режимов.

"Если такие памятники имеют художественную и историческую ценность, их следует целостно представлять в музейных пространствах с соответствующими сопроводительными материалами. При условии, когда целостное перемещение технически невозможно, рекомендуем закрыть эти объекты временными конструкциями до дальнейшего решения вопроса во избежание актов вандализма", - отмечают в Минкульте.

При этом там указывают, что одним из вариантов временного экспонирования арт-объекта в городском публичном пространстве может быть контекстуализация и критическое осмысление с помощью художественных средств, информационных табличек, которые должны проводиться с привлечением профессионального художественного сообщества на конкурсной основе.

Напомним также, что экспертный совет Минкульта ранее рекомендовал демонтировать в Полтаве памятники, установленные во времена Российской империи и связанные с его победой в Полтавской битве 8 июля 1709 над шведскими войсками Карла XII.