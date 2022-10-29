В разведке Британии объяснили, зачем Путин приказал вывезти останки Потемкина из Херсона

Вывоз из временно оккупированного Херсона останков Григория Потемкина, а также памятников Суворову и Ушакову, подчеркивает вес, который лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин придает историческому оправданию военного вторжения в Украину.

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Об этом говорится в отчете британской разведки.

В ведомстве отмечают, что 27 октября 2022 года назначенный Россией так называемый "глава" временно оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в настоящее время город Херсон покинули более 70 тысяч человек.

26 октября Сальдо также сообщил, что Россия вывезла останки известного русского государственного деятеля 18 века князя Григория Потемкина из его гробницы в кафедральном соборе Херсона.

"В российской национальной идентичности Потёмкин тесно связан с завоеванием Россией украинских земель в 18 веке и подчеркивает вес, который Путин почти наверняка придает историческому оправданию вторжения", - отмечают в разведке Британии.

Там подчеркивают, что этот символический вывоз останков Потемкина и массовая эвакуация гражданского населения, вероятно, предшествуют намерениям России ускорить выход из этого региона.

Ранее британская разведка предполагала, что российские власти серьезно рассматривают возможность отвода своих сил с Херсонщины, но из-за разрушенных мостов это будет непросто.

Отметим, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во временно оккупированный Херсон оккупанты завозят недавно мобилизованных россиян, чтобы использовать их как пушечное мясо. Захватчики готовятся к уличным боям.