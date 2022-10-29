У розвідці Британії пояснили, навіщо Путін наказав вивезти останки Потьомкіна з Херсона

Вивезення з тимчасово окупованого Херсона останків Григорія Потьомкіна, а також пам'ятників Суворову та Ушакову, підкреслює вагу, яку лідер країни-агресора РФ Володимир Путін надає історичному виправданню військового вторгнення в Україну.

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Про це йдеться у звіті британської розвідки.

У відомстві зазначають, що 27 жовтня 2022 року призначений Росією так званий "очільник" тимчасово окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що наразі місто Херсон залишили понад 70 тисяч осіб.

26 жовтня 2022 року Сальдо також повідомив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча 18 століття князя Григорія Потьомкіна з його гробниці у кафедральному соборі Херсона.

"У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов’язаний із завоюванням Росією українських земель у 18 столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевно надає історичному виправданню вторгнення", - зазначають у розвідці Британії.

Там підкреслюють, що це символічне вивезення останків Потьомкіна та масова евакуація цивільного населення, ймовірно, передують намірам Росії прискорити вихід із цього регіону.

Раніше британська розвідка припускала, що російська влада серйозно розглядає можливість відведення своїх сил з Херсонщини, але через зруйновані мости це буде непросто.

Зазначимо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до тимчасово окупованого Херсону окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян, щоб використати їх як гарматне м’ясо. Загарбники готуються до вуличних боїв.