Армія РФ переходить до оборони на більшості ділянок фронту, - розвідка Британії.

Армія країни-агресора РФ протягом останніх шести тижнів перейшла до довгострокової оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні і поповнюють підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"Ймовірно, російські керівники зрозуміли, що сильно недоукомплектовані та погано навчені сили в Україні поки що здатні лише до оборонних операцій", - зазначає розвідка Британії.

При цьому оборонні рубежі окупаційна армія РФ посилює резервістами у складі нещодавно мобілізованих.

"Росія, ймовірно, посилила деякі із своїх підрозділів на захід від Дніпра мобілізованими резервістами. Але до цього рівень комплектування був надзвичайно низьким", - наголошують у розвідці Британії.

У відомстві підкреслюють, що у вересні 2022 року російські офіцери описували роти на херсонському напрямку як ті, що складаються з шести-восьми осіб у кожній. При цьому роти повинні складатися приблизно з 100 осіб.

"Але навіть якщо Росії вдасться зміцнити довгострокові оборонні рубежі в Україні, її оперативна схема залишиться вразливою", - вважають у розвідці.

Щоб повернути ініціативу, РФ необхідно "відродити якісніші, мобільні сили, здатні динамічно протистояти українським проривам та проводити власні великомасштабні наступальні операції".

Зазначимо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до тимчасово окупованого Херсону окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян, щоб використати їх як гарматне м’ясо. Загарбники готуються до вуличних боїв.

Раніше британська розвідка припускала, що російська влада серйозно розглядає можливість відведення своїх сил з Херсонщини, але через зруйновані мости це буде непросто.