Кремлю буде важче ізолювати росіян від наслідків "спеціальної військової операції" , - британська розвідка

Кремль залучає регіональних чиновників до "розробки заходів безпеки" в регіонах Росії, аби уникнути критики керівництва РФ.

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Про це йдеться у звіті розвідки Британії.

У відомстві зазначають, що 24 жовтня, за указом президента Росії Володимира Путіна про введення нового режиму "рівнів небезпеки", прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме розробку таких заходів.

"Це приведе до більш тісної взаємодії губернаторів із системою національної безпеки Росії. Більш активна участь регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково покликана відвернути увагу громадськості від національного керівництва", - зазначає розвідка.

Там підкреслюють, що Кремль дотримувався аналогічного підходу під час пандемії коронавірусу.

"Проте російському керівництву, найімовірніше, буде важче ізолювати російське суспільство від наслідків "спеціальної військової операції" в Україні", - повідомляє розвідка Британії.

Раніше аналітики Інститута дослідження війни (ISW) повідомляли, що серед росіян зростають сумніви у здатності лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна досягти обіцяної мети "денацифікації" України, а також лунають звинувачення в бік спецслужб і МО Росії, що може підірвати режим Путіна.