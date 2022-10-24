- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Британська розвідка розповіла про успіхи України у боротьбі з іранськими дронами
Росія використовує велику кількість іранських безпілотників Shahed-136, щоб "пробити" дедалі ефективнішу українську протиповітряну оборону.
Про це йдеться у звіті розвідки Британії.
Зазначається, що Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати для атак по Україні. Утім, зусилля української ППО щодо збиття дронів-камікадзе стають все більш успішними.
У розвідці нагадують, що офіційні джерела, зокрема президент Володимир Зеленський, стверджують, що перехоплюється до 85% атак.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ці безпілотні літальні апарати повільні, галасливі та літають на малих висотах, що дозволяє легко атакувати поодинокі літальні апарати звичайними засобами ППО. Росія, ймовірно, витрачає велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб долати дедалі ефективнішу систему ППО України", - зазначають у розвідці Британії.
У відомстві підкреслюють, що швидше за все, дрони-камікадзе використовуються як заміна російській високоточній зброї великої дальності.
Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2". Офіційно Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль заперечує, що його сили використовували іранські безпілотники для атак на Україну.
Крім того, іранських інструкторів привезли до Білорусі, вони координують запуски дронів-камікадзе Shahed-136 по об’єктах інфраструктури в Україні.
Також росіяни привезли іранських інструкторів на окуповані території Херсонської області та Криму, щоб навчитись використовувати дрони-камікадзе Shahed-136.