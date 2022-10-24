Британська розвідка розповіла про успіхи України у боротьбі з іранськими дронами

Росія використовує велику кількість іранських безпілотників Shahed-136, щоб "пробити" дедалі ефективнішу українську протиповітряну оборону.

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Про це йдеться у звіті розвідки Британії.

Зазначається, що Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати для атак по Україні. Утім, зусилля української ППО щодо збиття дронів-камікадзе стають все більш успішними.

У розвідці нагадують, що офіційні джерела, зокрема президент Володимир Зеленський, стверджують, що перехоплюється до 85% атак.

"Ці безпілотні літальні апарати повільні, галасливі та літають на малих висотах, що дозволяє легко атакувати поодинокі літальні апарати звичайними засобами ППО. Росія, ймовірно, витрачає велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб долати дедалі ефективнішу систему ППО України", - зазначають у розвідці Британії.

У відомстві підкреслюють, що швидше за все, дрони-камікадзе використовуються як заміна російській високоточній зброї великої дальності.

Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2". Офіційно Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль заперечує, що його сили використовували іранські безпілотники для атак на Україну.

Крім того, іранських інструкторів привезли до Білорусі, вони координують запуски дронів-камікадзе Shahed-136 по об’єктах інфраструктури в Україні.

Також росіяни привезли іранських інструкторів на окуповані території Херсонської області та Криму, щоб навчитись використовувати дрони-камікадзе Shahed-136.