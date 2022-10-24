Ізраїль надав Україні розвіддані для збиття іранських дронів

Ізраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні для збиття іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які використовує країна-агресор Росія для атаки по українськии містам.

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Про це повідомляє New York Times.

Видання не уточнює, про які саме дані йдеться, але нагадує, що після використання Росію дронів проти Києва 17 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони.

Прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцем, оскільки Ізраїль співпрацює з Росією у проведенні рейдів ізраїльських ВПС у Сирії. Водночас Тель-Авів, за його словами, надасть системи раннього попередження, що допоможе протистояти іранським безпілотникам.

"Однак радник міністра оборони України Юрій Сак сказав, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники", – пише New York Times

Коментуючи відсутність ініціативи з боку Тель-Авіва, Сак сказав, що Ізраїль втрачає можливість відточити свою тактику протидії загрозам на власній території

"Ці іранські безпілотники, які б’ють по українських містах, не розроблені, не призначені для України. Вони були розроблені як масовий засіб для удару по Ізраїлю. Вони використовують Україну як полігон, щоб побачити слабкі місця, вдосконалити їх, і рано чи пізно вони використають їх проти Ізраїлю", - заявив Сак

Зазначимо,23 жовтня сили Ізраїлю завдали ракетного удару по аеропорту в Дімасі, який використовувався для збирання іранських дронів.

Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2". Офіційно Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль заперечує, що його сили використовували іранські безпілотники для атак на Україну.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво Ірану бреше, коли каже, що не продає Росії зброю. Про це він сказавв інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

Після того, як ЗСУ ліквідували перший БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. МЗС оперативно прийняло рішення позбавити акредитації посла Ірану.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд президентові Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через постачання країною зброї Росії.