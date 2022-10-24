Израиль предоставил Украине разведданные для сбития иранских дронов

Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбития иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует страна-агрессор Россия для атаки по украинским городам.

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Об этом сообщает New York Times.

Издание не уточняет, о каких именно данных идет речь, но напоминает, что после использования Россией дронов против Киева 17 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны.

Просьба была отклонена министром обороны Израиля Бенни Ганцем, поскольку Израиль сотрудничает с Россией по проведению рейдов израильских ВВС в Сирии. В то же время Тель-Авив, по его словам, предоставит систему раннего предупреждения, что поможет противостоять иранским беспилотникам.

"Однако советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для таргетинга на иранские беспилотники", – пишет New York Times.

Комментируя отсутствие инициативы со стороны Тель-Авива, Сак сказал, что Израиль упускает возможность отточить свою тактику противодействия угрозам на собственной территории.

"Эти иранские беспилотники, бьющие по украинским городам, не разработаны, не предназначены для Украины. Они были разработаны как массовое средство для удара по Израилю. Они используют Украину как полигон, чтобы увидеть слабые места, усовершенствовать их, и рано или поздно они используют их против Израиля", - заявил Сак

Отметим, 23 октября силы Израиля нанесли ракетный удар по аэропорту в Димасе, который использовался для сбора иранских дронов.

Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2". Официально Иран отрицает поставки беспилотников в Россию, а Кремль отрицает, что его силы использовали иранские беспилотники для атак на Украину.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство Ирана лжет, когда говорит, что не продает России оружие. Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

После того, как ВСУ ликвидировали первую БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска, Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. МИД оперативно приняло решение лишить аккредитации посла Ирана.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.