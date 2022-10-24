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Британская разведка рассказала об успехах Украины в борьбе с иранскими дронами
Россия использует большое количество иранских беспилотников Shahed-136, чтобы "пробить" все более эффективную украинскую противовоздушную оборону.
Об этом говорится в отчете разведки Британии.
Отмечается, что Россия продолжает использовать иранские беспилотные летательные аппараты для атак по Украине. Впрочем, усилия украинской ПВО по сбитию дронов-камикадзе становятся все более успешными.
В разведке напоминают, что официальные источники, в частности, президент Владимир Зеленский, утверждают, что перехватывается до 85% атак.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Эти беспилотные летательные аппараты медленные, шумные и летают на малых высотах, что позволяет легко атаковать одиночные летательные аппараты обычными средствами ПВО. Россия, вероятно, тратит большое количество иранских БПЛА Shahed-136, чтобы преодолевать все более эффективную систему ПВО Украины", - отмечают в разведке Британии.
В ведомстве подчеркивают, что, скорее всего, дроны-камикадзе используются как замена российскому высокоточному оружию большой дальности.
Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2". Официально Иран отрицает поставки беспилотников в Россию, а Кремль отрицает, что его силы использовали иранские беспилотники для атак на Украину.
Кроме того, иранских инструкторов привезли в Беларусь, они координируют запуск дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры в Украине.
Также россияне привезли иранских инструкторов на оккупированные территории Херсонской области и Крыма, чтобы научиться использовать дроны-камикадзе Shahed-136.