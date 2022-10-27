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Кремлю будет труднее изолировать россиян от последствий "специальной военной операции", - британская разведка
Кремль привлекает региональных чиновников к "разработке мер безопасности" в регионах России во избежание критики руководства РФ.
Об этом говорится в отчете разведки Британии.
В ведомстве отмечают, что 24 октября, по указу президента России Владимира Путина о введении нового режима "уровней опасности", премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать разработку подобных мер.
"Это приведет к более тесному взаимодействию губернаторов с системой национальной безопасности России. Более активное участие региональных чиновников, вероятно, по крайней мере, частично призвано отвлечь общественность от национального руководства", - отмечает разведка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там подчеркивают, что Кремль придерживался аналогичного подхода во время пандемии коронавируса.
"Однако российскому руководству, вероятнее всего, будет труднее изолировать российское общество от последствий "специальной военной операции" в Украине", - сообщает разведка Британии.
Ранее аналитики Института исследования войны (ISW) сообщали, что среди россиян растут сомнения в способности лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины, а также раздаются обвинения в сторону спецслужб и Минобороны России, что может подорвать режим Путина.