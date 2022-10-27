Кремлю будет труднее изолировать россиян от последствий "специальной военной операции", - британская разведка

Кремль привлекает региональных чиновников к "разработке мер безопасности" в регионах России во избежание критики руководства РФ.

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Об этом говорится в отчете разведки Британии.

В ведомстве отмечают, что 24 октября, по указу президента России Владимира Путина о введении нового режима "уровней опасности", премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать разработку подобных мер.

"Это приведет к более тесному взаимодействию губернаторов с системой национальной безопасности России. Более активное участие региональных чиновников, вероятно, по крайней мере, частично призвано отвлечь общественность от национального руководства", - отмечает разведка.

Там подчеркивают, что Кремль придерживался аналогичного подхода во время пандемии коронавируса.

"Однако российскому руководству, вероятнее всего, будет труднее изолировать российское общество от последствий "специальной военной операции" в Украине", - сообщает разведка Британии.

Ранее аналитики Института исследования войны (ISW) сообщали, что среди россиян растут сомнения в способности лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины, а также раздаются обвинения в сторону спецслужб и Минобороны России, что может подорвать режим Путина.