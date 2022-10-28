Армия РФ переходит к обороне на большинстве участков фронта, – разведка Британии

Армия страны-агрессора РФ в течение последних шести недель перешла к долгосрочной оборонной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине и пополняют подразделения к западу от Днепра мобилизованными резервистами.

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Об этом сообщает разведка Британии.

"Вероятно, российские руководители поняли, что сильно недоукомплектованные и плохо обученные силы в Украине пока способны только к оборонным операциям", - отмечает разведка Британии.

При этом оборонительные рубежи оккупационная армия РФ пополняет резервистами в составе недавно мобилизованных.

"Россия, вероятно, усилила некоторые из своих подразделений к западу от Днепра мобилизованными резервистами. Но до этого уровень комплектования был очень низким", - отмечают в разведке Британии.

В ведомстве подчеркивают, что в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек в каждой. При этом роты должны состоять примерно из 100 человек.

"Но даже если России удастся укрепить долгосрочные оборонные рубежи в Украине, ее оперативная схема останется уязвимой", – считают в разведке.

Чтобы вернуть инициативу, РФ необходимо "возродить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции".

Отметим, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во временно оккупированный Херсон оккупанты завозят недавно мобилизованных россиян, чтобы использовать их как пушечное мясо. Захватчики готовятся к уличным боям.

Ранее британская разведка предполагала, что российские власти серьезно рассматривают возможность отвода своих сил из Херсона, но из-за разрушенных мостов это будет непросто.