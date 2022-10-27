Херсон посилюють мобілізованими окупантами, щоб використати їх як гарматне м’ясо, - розвідка

До тимчасово окупованого Херсону окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.

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Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у коментарі CNN.

“Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо”, – розповів Буданов.

Очільник ГУР МО України зазначив, що водночас країна-агресор РФ вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.

"Відведення окупаційних військ прискориться, коли Україна “візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки”, – підсумував керівник воєнної розвідки України.

Раніше Буданов заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді готуються до оборони в тимчасово окупованому обласному центрі.

Натомість британська розвідка припускає, що російська влада серйозно розглядає можливість відведення своїх сил з Херсонщини, але через зруйновані мости це буде непросто.