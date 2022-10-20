Британська розвідка вказала на труднощі окупантів під час можливого відведення військ з Херсонщини

Британська розвідка припускає, що російська влада серйозно розглядає можливість відведення своїх сил з Херсонщини, але через зруйновані мости це буде непросто.

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Про це йдеться в повідомленні розвідки Британії.

Зазначається, що 18 жовтня командувач окупаційними військами Росії в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині склалася складна ситуація.

"Заява Суровікіна, що висвітлює негативні новини про "спеціальну військову операцію", є вкрай незвичною. Ймовірно, це свідчить про те, що російська влада всерйоз розглядає можливість масштабного виведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка наголошує, що ключовим завданням будь-якої російської операції з відведення буде перекидання військ та їх техніки через Дніпро.

"Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, Росії, швидше за все, доведеться сильно покладатися на тимчасовий міст із барж, який вона добудувала біля Херсона останніми днями, та підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати у кількох місцях",- додає розвідка.

Нагадаємо, Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що окупанти створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для цього вони хочуть атакувати Каховську гідроелектростанцію під чужим прапором.

Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін оголосив про рішення запровадити "військовий стан" на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областях, ЛНР та ДНР.

Президент України Володимир Зеленський вважає істеричним таке рішення Путіна.