Зеленський вважає оголошення РФ воєнного стану на окупованих територіях "чекістською істерикою"

Президент Володимир Зеленський вважає істеричним рішення президента Росії Володимира Путіна оголосити воєнний стан у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, про анексію яких РФ оголосила раніше. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Росія півроку цуралася навіть слова "війна", карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованих територіях. Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори. А тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати? Просто істерика у товаришів чекістів. Істерика, яка буде тим більше, чим ближче буде поразка Росії", - сказав він.

Президент також звернувся до мешканців окупованих районів півдня і сходу України із закликом уникати будь-яким чином імовірної мобілізації на цих територіях з боку окупаційних структур.

"Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію всюди, так само як в Донецьку й Луганську. Будь-ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території. Якщо ж ви не можете цього зробити і опинитеся в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтеся скласти зброю і прийти на українські позиції", - підкреслив він.

Нагадаємо також, що Міністерство закордонних справ вважає, що оголошення Росією воєнного стану на окупованих нею територіях України має на меті придушити опір мешканців цих регіонів.

А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що оголошення РФ воєнного стану на території чотирьох областей України свідчить про підготовку Росією до масової депортації населення звідти.