У Мінкульті рекомендують знести Монумент Слави та інші пам’ятники на честь Полтавської битви

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала демонтувати у Полтаві пам’ятники, встановлених у часи Російської імперії та пов’язані з її перемогою у Полтавській битві 8 липня 1709 року над шведськими військами Карла XII.

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Як ідеться у повідомленні відомства, рада "всебічно розглянула" питання щодо подальшого існування в публічному просторі цих пам'яток і надала відповідні рекомендації Полтавській обласній військовій адміністрації та Полтавській міській раді.

Йдеться про Монумент (колону) Слави, встановлений на честь 100-річчя перемоги армії Петра I; пам'ятник на місці відпочинку останнього, споруджений у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар; та пам'ятник славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну, встановлений у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві.

"Вони є воєнними імперськими символами, які меморіалізують перемогу Росії над Україною та її союзником Швецією, були покликані підкреслювати колоніальний, залежний стан України, уславлювати російську армію, і продовжують закріплювати російське бачення української історії", - сказано у повідомленні.

На думку членів ради, встановлення пам’ятників та присвоєння найменувань, що здійснювалися Російською імперією в Україні, були покликані поширювати російські пропагандистські наративи та демонструвати вищість російської культури, водночас підкреслюючи другорядність української.

"Подібні пам’ятники, встановлені за часів Російської імперії і дбайливо збережені в часи СРСР, ворог сьогодні використовує, серед іншого, як "аргументи" для заперечення існування української нації і держави, проштовхуючи тезу про "один народ", та просування "русского мира" як ідеології путінської Росії у війні проти України", - заявили у Мінкульті.

При цьому у відомстві пропонують регіональній та міській владі після демонтажу розглянути питання подальшої музеєфікації виключно тих пам’ятних об’єктів, що мають культурну цінність.

"Думаю, що ці рекомендації допоможуть у дискусії щодо присутності у публічному просторі Полтави об’єктів, які є імперськими символами Росії. Нагадаю, що рішення мають приймати місцеві органи влади", – прокоментував міністр Олександр Ткаченко.

Нагадаємо також, що в липні експертна рада Мінкульту розробила рекомендації для місцевої влади для перейменування топонімів та визначення долі пам'ятників в рамках русифікації.

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