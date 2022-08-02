Зеленський попросив міськраду Одеси розглянути знесення пам’ятника Катерині ІІ

Президент Володимир Зеленський, відповівши на відповідну петицію , що набрала більше необхідних 25 тис. голосів, звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

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"У даному випадку пам’ятник Катерині ІІ ("Засновникам Одеси") встановлено відповідно до рішення Одеської міської ради від 4 липня 2007 року № 1401-V "Про комплексну реставрацію та благоустрій Катерининської площі м. Одеси з відтворення її історичного вигляду", – нагадує президент.

З огляду на викладене та з урахуванням норм закону "Про місцеве самоврядування в Україні" Зеленський і звернувся до Одеської міськради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції чиновників.

Зеленський також наголосив у листі до Одеської міськради на важливості захисту національних інтересів, опрацювання питань щодо "очищення громадського простору від об’єктів та пам’яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює антиукраїнські наративи".

Пікантний момент: автор цієї петиції пропонував не просто знесення пам’ятника імператриці, а і встановлення на його місці монументу порно-актора Біллі Геррінґтона. Щодо другого пункту в Офісі президента вирішили делікатно промовчати.