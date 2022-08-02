Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть снос памятника Екатерине II

Президент Владимир Зеленский, ответив на соответствующую петицию , набравшую более необходимых 25 тыс. голосов, обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

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"В данном случае памятник Екатерине II ("Учредителям Одессы") установлен в соответствии с решением Одесского городского совета от 4 июля 2007 года № 1401-V "О комплексной реставрации и благоустройстве Екатерининской площади г. Одессы по воспроизведению ее исторического облика", – напоминает президент.

Учитывая изложенное и с учетом норм закона "О местном самоуправлении в Украине" Зеленский и обратился в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией чиновников.

Зеленский также подчеркнул в письме Одесскому горсовету важность защиты национальных интересов, проработки вопросов "очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет антиукраинские нарративы".

Пикантный момент: автор этой петиции предлагал не просто снос памятника императрице, но и установку на его месте монумента порно-актера Билли Геррингтона. По поводу второго пункта в Офисе президента решили деликатно промолчать.