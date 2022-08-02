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Общество
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Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть снос памятника Екатерине II

Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть снос памятника Екатерине II

Президент Владимир Зеленский, ответив на соответствующую петицию, набравшую более необходимых 25 тыс. голосов, обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

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"В данном случае памятник Екатерине II ("Учредителям Одессы") установлен в соответствии с решением Одесского городского совета от 4 июля 2007 года № 1401-V "О комплексной реставрации и благоустройстве Екатерининской площади г. Одессы по воспроизведению ее исторического облика", – напоминает президент.

Учитывая изложенное и с учетом норм закона "О местном самоуправлении в Украине" Зеленский и обратился в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией чиновников.

Зеленский также подчеркнул в письме Одесскому горсовету важность защиты национальных интересов, проработки вопросов "очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет антиукраинские нарративы".

Пикантный момент: автор этой петиции предлагал не просто снос памятника императрице, но и установку на его месте монумента порно-актера Билли Геррингтона. По поводу второго пункта в Офисе президента решили деликатно промолчать.

Автор:
Максим Беркаль