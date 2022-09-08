В Минкульте рекомендуют снести Монумент Славы и другие памятники в честь Полтавской битвы

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма рекомендовал демонтировать в Полтаве памятники, установленные во времена Российской империи и связанные с ее победой в Полтавской битве 8 июля 1709 над шведскими войсками Карла XII.

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Как говорится в сообщении ведомства, совет "всесторонне рассмотрел" вопрос о дальнейшем существовании в публичном пространстве этих памятников и предоставил соответствующие рекомендации Полтавской областной военной администрации и Полтавскому городскому совету.

Речь идет о Монументе (колонне) Славы, установленном в честь 100-летия победы армии Петра I; памятник на месте отдыха последнего, построенный в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором после битвы останавливался русский царь; и памятник славным защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину, установленный в 1909 году в честь 200-летия победы в Полтавской битве.

"Они являются военными имперскими символами, которые мемориализируют победу России над Украиной и ее союзником Швецией, призваны подчеркивать колониальное, зависимое состояние Украины, прославлять российскую армию, и продолжают закреплять российское видение украинской истории", - сказано в сообщении.

По мнению членов совета, установка памятников и присвоение наименований, которые осуществлялись Российской империей в Украине, были призваны распространять российские пропагандистские нарративы и демонстрировать превосходство русской культуры, в то же время подчеркивая второстепенность украинской.

"Подобные памятники, установленные во времена Российской империи и бережно сохранившиеся во времена СССР, враг сегодня использует, среди прочего, как "аргументы" для отрицания существования украинской нации и государства, проталкивая тезис об "одном народе", и продвижения "русского мира" как идеологии путинской России в войне против Украины", - заявили в Минкульте.

При этом в ведомстве предлагают региональным и городским властям после демонтажа рассмотреть вопрос дальнейшей музеефикации исключительно тех памятных объектов, которые имеют культурную ценность.

"Думаю, что эти рекомендации помогут в дискуссии о присутствии в публичном пространстве Полтавы объектов, являющихся имперскими символами России. Напомню, что решения должны принимать местные органы власти", – прокомментировал министр Александр Ткаченко.

Напомним также, что в июле экспертный совет Минкульта разработал рекомендации для местных властей для переименования топонимов и определения судьбы памятников в рамках русификации.

Источник фото: ua.depositphotos.com