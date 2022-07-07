В Киевской области снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией (ФОТО)

В городе Переяславе Киевской области по решению общины и органа местного самоуправления снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в который раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может", - подчеркнул глава ОВА.

Отмечается, что памятник в Киевской области был демонтирован по решению общины и органа местного самоуправления.

Напомним, Киевский городской совет решил переименовать Арку дружбы народов в Крещатом парке на Арку свободы украинского народа. По словам столичного мэра, сегодня в украинском обществе существует запрос на то, чтобы убрать с карты Киева названия, связанные с Россией.