В Киеве демонтируют или перенесут более 30 памятников

В столице перенесут или демонтируют 32 памятника деятелям советских времен. Однако в список не вошли памятники советскому военачальнику Ватутину в Мариинском парке и большевистскому вожаку Щорсу на бульваре Тараса Шевченко.

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Среди таких памятников в Киеве - Крупской, Жуковой, Коротченко, Ленине, Фрунзе и других. В целом же по Украине демонтируют или перенесут 43 памятника, которые находятся в Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

Напомним, что месяц назад в Николаеве исчез с постамента памятник российскому поэту и писателю Александру Пушкину, установленный в сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной в центральной части города.

По словам очевидцев, памятник демонтировали с помощью автокрана в ночь на субботу около четырех часов. Отлитую из бронзы фигуру поэта сняли с гранитного постамента и увезли в неизвестном направлении. Однако позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что тот был убран по решению городских властей во избежание его ликвидации по чьей-то частной инициативе.