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У Києві демонтують чи перенесуть більше 30 пам'ятників
У столиці перенесуть чи демонтують 32 пам’ятники діячам радянської доби. Проте до переліку не увійшли пам’ятники радянському воєначальнику Ватутіну в Маріїнському парку та більшовицькому ватажку Щорсу на бульварі Тараса Шевченка.
Серед таких пам'ятників у Києві - Крупській, Жукову, Коротченку, Леніну, Фрунзе та іншим. Загалом же по Україні демонтують чи перенесуть 43 пам'ятники, які перебувають в Чернігівській, Київській, Житомирській та Рівненській областях.
Нагадаємо також, що місяць тому у Миколаєві зник з постаменту пам'ятник російському поетові та письменнику Олександру Пушкіну, встановлений у сквері на перетині вулиць Пушкінської та Набережної в центральній частині міста.
За словами очевидців, пам'ятник демонтували за допомогою автокрана в ніч на суботу близько 4:00. Відлиту з бронзи постать поета зняли з гранітного постаменту та відвезли у невідомому напрямку. Однак пізніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що той був прибраний за рішенням міської влади, щоб уникнути його ліквідації з чиєїсь приватної ініціативи.Підписуйтеся на наш YouTube канал