Влада Миколаєва демонтувала пам'ятник Пушкіну (ФОТО)

У Миколаєві 21 травня зник з постаменту пам'ятник російському поетові та письменнику Олександру Пушкіну (1799-1837), встановлений у сквері на перетині вулиць Пушкінської та Набережної в центральній частині міста, повідомляє місцеве видання "Новости N".

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За словами очевидців, пам'ятник демонтували за допомогою автокрана в ніч на суботу близько 4:00. Відлиту з бронзи постать поета зняли з гранітного постаменту та відвезли у невідомому напрямку.

Однак пізніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі заявив, що був прибраний за рішенням міської влади, щоб уникнути його ліквідації з чиєїсь приватної ініціативи.

"Друзі, спокійно, пам‘ятник Пушкіну прибрали комунальні служби. Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні - перемогти! Давайте на це спрямуємо усі сили. Після війни розберемось, що з ним робити", – написав градоначальник.

Фото: Новости N

Фото: Новости N

Зазначимо, що цей пам'ятник не є історичним: його було встановлено в 1988 році. Його автором є скульптор Юрій Макушин, який також створив дві встановлені в Миколаєві меморіальні дошки, присвячені Пушкіну, та ще низку пам'ятників в обласному центрі та інших містах регіону.

Нагадаємо, що цей випадок вписується у хвилю демонтажу пам'ятників Пушкіну в Україні, що розпочалася у квітні. Зокрема, монументи поетові вже знесено у Тернополі, Ужгороді, Конотопі, а також у Чернігові, де пам'ятник був встановлений ще за Російської імперії в 1900 році.