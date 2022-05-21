Власти Николаева демонтировали памятник Пушкину (ФОТО)

В Николаеве 21 мая исчез с постамента памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину (1799-1837), установленный в сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной в центральной части города, сообщает местное издание "Новости N".

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По словам очевидцев, памятник был демонтирован с помощью автокрана в ночь на субботу около 4:00. Отлитую из бронзы фигуру поэта сняли с гранитного постамента и увезли в неизвестном направлении.

Однако позже мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале заявил, что был убран по решению городских властей во избежание его ликвидации по чьей-нибудь частной инициативе.

"Друзья, спокойно! Памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на это устремим все силы. После войны разберемся, что с ним делать", - написал градоначальник.

Фото: Новости N

Фото: Новости N

Отметим, что данный памятник не является историческим: он был установлен в 1988 году. Его автором является скульптор Юрий Макушин, который также создал две установленные в Николаеве мемориальные доски, посвященные Пушкину, и еще ряд памятников в областном центре и других городах области.

Напомним, что данный случай вписывается в волну демонтажа памятников Пушкину в Украине, начавшуюся в апреле. В частности, монументы поэту уже снесены в Тернополе, Ужгороде, Конотопе, а также в Чернигове, где памятник был установлен еще при Российской империи в 1900 году.