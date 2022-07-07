На Київщині знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією (ФОТО)

У місті Переяслав Київської області за рішенням громади та органу місцевого самоврядування знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією.

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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз’єднання" чи "дружбу" з рашистами мова йти не може", - наголосив очільник ОВА.

Зазначається, що пам'ятник у Київській області було демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Київська міська рада вирішила перейменувати Арку дружби народів у Хрещатом парку на Арку свободи українського народу. За словами міського голови, сьогодні в українському суспільстві існує запит на те, щоб прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією.