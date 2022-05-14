- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Київрада перейменувала Арку дружби народів
Київська міська рада вирішила перейменувати Арку дружби народів у Хрещатом парку на Арку свободи українського народу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.
Також депутати затвердили перелік із більш ніж 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які, за його словами, необхідно прибрати з вулиць та споруд столиці, та передати до музею тоталітаризму.
"Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань", - додав Кличко.
Він зазначив, що сьогодні в українському суспільстві існує запит на те, щоб прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Але нові назви мають жити десятки, а то й сотні років.Тому процес найменувань має бути швидким, проте обгрунтованим", - вважає градоначальник.
У зв'язку з цим Київрада продовжила рейтингове голосування щодо перейменування столичних об'єктів до 19 червня. Воно проходитиме у мобільному додатку "Київ цифровий".
Нагадаємо, що 26 квітня в Києві було демонтовано бронзові скульптури двох робітників під Аркою дружби народів, які символізували "возз'єднання" російського та українського народів. У ході цього процесу на місці був присутній і сам Кличко.
Проте наступного дня Інститут нацпам'яті разом із Міністерством культури виступили проти самовільного демонтажу пам'яток, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР, зазначаючи, що це має робитися лише за рішенням місцевої влади і після висновків вчених та незалежних експертів.