Українська влада зробила перший крок до демонтажу монумента "Три сестри" на кордоні з РФ та Білоруссю

Консультативна рада з охорони культурної спадщини при департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної військової адміністрації вирішила підготувати документи для зняття з обліку як пам'ятки історії місцевого значення монумента "Три сестри". Про це йдеться у повідомленні ОВА.

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Пам'ятник, встановлений у 1975 році та присвячений "дружбі народів" України, Білорусі та Росії, розташований на круговій авторозв'язці на стику кордонів трьох країн між селами, відповідно, Сеньківка, Веселівка та Нові Юрковичі.

Біля них розташовані однойменні пункти пропуску через кордон, що робило місце унікальним: до війни там можна було перетнути кордон між будь-якими двома країнами з трьох, минаючи третю.

"Питання долі цієї споруди обговорювали за дорученням начальника обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса. Досі вона вважалася пам’яткою історії та носила охоронний номер 574-Чр", - повідомляють в обладміністрації.

З метою дотримання всіх процедур, передбачених українським законодавством, підготовлені документи будуть представлені Міністерству культури та інформаційної політики для подальшого зняття пам'ятника з обліку. Після цього споруду можна буде демонтувати.

Нагадаємо, що раніше Український інститут національної пам'яті та Мінкультури після зносу скульптури робітників під Аркою дружби народів у Києві разом виступили проти самовільного демонтажу пам'яток, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР, зазначаючи, що це має робитися в законодавчому полі, за рішенням місцевої влади та після висновків учених та експертів.