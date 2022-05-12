Украинские власти сделали первый шаг к демонтажу монумента "Три сестры" на границе с РФ и Беларусью

Консультативный совет по охране культурного наследия при департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областной военной администрации решил подготовить документы для снятия с учета в качестве памятника истории местного значения монумента "Три сестры". Об этом говорится в сообщении ОВА.

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Памятник, установленный в 1975 году и посвященный "дружбе народов" Украины, Беларуси и России, расположен на круговой авторазвязке на стыке границ трех стран между селами, соответственно, Сеньковка, Веселовка и Новые Юрковичи.

Около них расположены одноименные пункты пропуска через границу, что делало место уникальным: до войны там можно было пересечь границу между любыми двумя странами из трех, минуя третью.

"Вопрос судьбы этого сооружения обсуждали по поручению начальника областной военной администрации Вячеслава Чауса. До этого оно считалось памятником истории и носило охранный номер 574-Чр", - сообщают в обладминистрации.

В целях соблюдения всех процедур, предусмотренных украинским законодательством, подготовленные документы будут представлены Министерству культуры и информационной политики для дальнейшего снятия монумента с учета. После этого сооружение можно будет демонтировать.

Напомним при этом, что ранее Украинский институт национальной памяти и Минкультуры после сноса скульптуры рабочих под Аркой дружбы народов в Киеве вместе выступили против самовольного демонтажа памятников, связанных с историей и культурой России и СССР, отмечая, что это должно делаться в законодательном поле, по решению местных властей и после заключения ученых и экспертов.