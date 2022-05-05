"Советские мозаики разрушают варвары и дикари": Дробович рассказал, как сохранить наследие соцреализма

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает важным сохранение в Украине оставшихся мозаик в стиле социалистического реализма. Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"К сожалению, бывают случаи, что их просто по-дикарски разрушают. И это не будущая угроза, это реальный процесс. Причем часто это нейтральные изображения, которые показывают какие-то спортивные достижения, бытовые зарисовки. Такой "демонтаж" – это варварство", - подчеркнул Дробович.

По словам руководителя УИНП, в сохранении мозаик может быть два подхода, в том числе перенос их в другое пространство, готовое такие объекты разместить.

"Технологии есть: делается макет, маркируется каждый элемент и постепенно переносится, это отдельная художественная процедура. Это тоже требует средств, но община не должна стесняться вкладывать в такое, потому что это сейчас может показаться кому-то невежественному хлмом, но есть те, кто понимает ценность мозаик", - указал он.

Второй подход, по словам Дробовича, заключается в девизуализации той части мозаики, которая содержит запрещенную коммунистическую символику.

"Например, в Киеве, на проспекте Победы есть несколько домов, в торце которых есть мозаики нейтрального содержания, но одно из этих панно имеет розетку с серпом и молотом. Здесь можно осторожно вынуть несколько элементов мозаики и сложить их в музей, а на их месте разместить другой элемент или оставить свободное пространство. Это не такое элегантное решение, как перенос в другое место, но вполне возможно", - добавил он.

Аналогичным образом, по словам главы института, в случаях, когда возникает необходимость утеплить дом, можно снять мозаику, провести все работы и после этого вернуть ее на место.

"А через 50 лет, когда после победы мы построим новую страну, это будет художественная экзотика, о которой нужно будет рассказывать. Все такие объекты будут живыми свидетелями минувшей эпохи. Важно их иметь, а не уничтожить и выбросить на свалку", - подчеркнул Дробович.

Он также отметил, что Институт нацпамяти, "где успевает", тоже старается защитить такое культурное наследие, равно как и "нормальные современные управления культуры" на местах.

"Но, действительно, реальность такова, что сейчас в подавляющем большинстве только образованные и прогрессивные активисты лучше защищают такие мозаики. Что касается юридического статуса мозаик, то в подавляющем большинстве на них нет какой-то охранной документации, а потому большинство из них уязвимы к вандализму", - посетовал Дробович.

Отметим также, что в этом интервью он также рассказал о том, как продвигается инициатива о демонтаже советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, и почему этот артефакт не нужно уничтожать.

Ранее Институт нацпамяти после сноса скульптуры рабочих под Аркой дружбы народов в Киеве вместе с Министерством культуры выступил против самовольного демонтажа памятников, связанных с историей и культурой России и СССР, отмечая, что это должно делаться лишь по решению местных властей и после заключения ученых и независимых экспертов.