Герб СССР с памятника Родине-матери уничтожать нельзя — глава Института нацпамяти

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает необходимым сохранение герба СССР после его демонтажа с памятника "Родина-мать", расположенного в Киеве на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Что касается советского герба, то его после демонтажа необходимо передать в музей, а не уничтожать или переплавлять. Очень важно его сохранить, чтобы затем экспонировать в Музее пропаганды, если он будет создан, или просто хранить в запасниках Национального музея истории Украины во Второй мировой войне", — отметил глава УИНП.

При этом, по мнению Дробовича, "этот позор нужно убрать как можно скорее", как и серпы и молоты на расположенном неподалеку от монумента мосту Патона.

"На самом деле вопрос сдвинулся с места, но в "подводной" части этого айсберга. На сегодняшний день полностью выяснена процедура, известны этапы, ориентировочно можно говорить о бюджете для этих работ, даже уже нашлись люди, которые готовы были профинансировать все это, а речь идет о нескольких миллионах гривен", — рассказал он.

Как отметил руководитель института, перед тем как начинать сами работы, необходимо создать проект демонтажа, пройти государственную экспертизу, подготовить рабочую документацию. Также для старта нужно разрешение Министерства культуры и информационной политики, а еще лучше – распоряжение Кабинета министров.

"Досадно, что когда мы уже были на стадии переговоров с правительством об этом, ударил коронавирус, и стало трудно с ресурсами у меценатов. А как только страна начала приходить в себя от пандемии, началась полномасштабная война с Россией. Но я думаю, что когда стабилизируется ситуация на фронте, погоним врага на их территорию, мы вернемся к этому вопросу", — добавил он.

По словам Дробовича, самый простым, безопасным и дешевым путем демонтажа может быть посекционная срезка пластин герба и последующее наваривание чистого фона.

"Даже цех завода, где производились эти листы, еще работает и даже производит сталь той же марки... Таким образом, щит станет чистым. А вот что делать дальше – это следующий вопрос: добавлять какие-то элементы на щит, или транслировать на него проекции лазерным лучом снизу, изменяя их тематику, или еще какой-то другой подход", — сказал глава Института нацпамяти.

При этом он подчеркнул, что хотя "Родина-мать" и не нравится многим, она сама по себе является уникальным инженерным сооружением и одной из "визитных карточек" Украины, в связи с чем данный проект стоит выносить на международный художественный конкурс.