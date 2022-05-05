- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Герб СССР с памятника Родине-матери уничтожать нельзя — глава Института нацпамяти
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает необходимым сохранение герба СССР после его демонтажа с памятника "Родина-мать", расположенного в Киеве на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Что касается советского герба, то его после демонтажа необходимо передать в музей, а не уничтожать или переплавлять. Очень важно его сохранить, чтобы затем экспонировать в Музее пропаганды, если он будет создан, или просто хранить в запасниках Национального музея истории Украины во Второй мировой войне", — отметил глава УИНП.
При этом, по мнению Дробовича, "этот позор нужно убрать как можно скорее", как и серпы и молоты на расположенном неподалеку от монумента мосту Патона.
"На самом деле вопрос сдвинулся с места, но в "подводной" части этого айсберга. На сегодняшний день полностью выяснена процедура, известны этапы, ориентировочно можно говорить о бюджете для этих работ, даже уже нашлись люди, которые готовы были профинансировать все это, а речь идет о нескольких миллионах гривен", — рассказал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отметил руководитель института, перед тем как начинать сами работы, необходимо создать проект демонтажа, пройти государственную экспертизу, подготовить рабочую документацию. Также для старта нужно разрешение Министерства культуры и информационной политики, а еще лучше – распоряжение Кабинета министров.
"Досадно, что когда мы уже были на стадии переговоров с правительством об этом, ударил коронавирус, и стало трудно с ресурсами у меценатов. А как только страна начала приходить в себя от пандемии, началась полномасштабная война с Россией. Но я думаю, что когда стабилизируется ситуация на фронте, погоним врага на их территорию, мы вернемся к этому вопросу", — добавил он.
По словам Дробовича, самый простым, безопасным и дешевым путем демонтажа может быть посекционная срезка пластин герба и последующее наваривание чистого фона.
"Даже цех завода, где производились эти листы, еще работает и даже производит сталь той же марки... Таким образом, щит станет чистым. А вот что делать дальше – это следующий вопрос: добавлять какие-то элементы на щит, или транслировать на него проекции лазерным лучом снизу, изменяя их тематику, или еще какой-то другой подход", — сказал глава Института нацпамяти.
При этом он подчеркнул, что хотя "Родина-мать" и не нравится многим, она сама по себе является уникальным инженерным сооружением и одной из "визитных карточек" Украины, в связи с чем данный проект стоит выносить на международный художественный конкурс.