Могилу Ватутина нужно переместить из-под Рады на военное кладбище — Дробович

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает необходимым перенос могилы советского генерала Николая Ватутина в Мариинском парке, что около Верховной Рады, на Лукьяновское военное кладбище, расположенное у Киевской телебашни между улицами Юрия Ильенко и Дорогожицкой.

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Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина". При этом Дробович отметил, что не считает необходимым разрушение памятника военачальнику, установленного над захоронением.

"Я не считаю, что нужно немедленно разрушать надгробие. Но для города это знак, что нужно быстрее решать вопросы эксгумации и цивилизованного переноса останков боевого генерала, боровшегося с нацизмом во Второй мировой войне, на военное Лукьяновское кладбище", — указал глава УИНП.

В то же время он сообщил, что связь с потомками Ватутина, с которыми велись переговоры о разрешении на перезахоронение, на сегодняшний день утеряна, однако для этого может быть достаточно и решения городских властей Киева.

"У нас было лицо-переговорщик в Чехии, через которое мы вели эту коммуникацию. В настоящее время этот человек сообщил, что связь с потомками пропала. Могила расположена в парке, который находится на балансе у городских властей, которые могут принять организационно-хозяйственное решение о переносе останков", — заявил Дробович.

По словам главы Института нацпамяти, тот факт, что в центральном парке города лежат останки человека, "не слишком соответствует европейским практикам". Кроме того, он отметил, что не стоит забывать и о том, что речь идет о человеке, принимавшем активное участие в войне против армии Украинской Народной Республики.

Отметим, что памятник Ватутину в течение последних лет уже несколько раз обрисовывался и обливался краской, а в октябре 2018 года, в годовщину создания Украинской повстанческой армии, от ранения в бою с которой скончался Ватутин, группа националистов попыталась приступить к самовольному сносу монумента, однако им помешала полиция.

Напомним, что сам Институт нацпамяти недавно выступил против самовольного сноса памятников, связанных с историей и культурой России и СССР, отмечая, что это должно делаться по решению местных властей и после заключения ученых и независимых экспертов.