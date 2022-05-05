Могилу Ватутіна треба перемістити з-під Ради на військовий цвинтар – Дробович

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає необхідним перенесення могили радянського генерала Миколи Ватутіна у Маріїнському парку, що біля Верховної Ради, на Лук'янівський військовий цвинтар, розташований біля Київської телевежі між вулицями Юрія Іллєнка та Дорогожицькою.

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Про це він сказав в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна". При цьому Дробович зазначив, що не вважає за необхідне руйнування пам'ятника воєначальнику, встановленого над похованням.

"Я не вважаю, що потрібно негайно руйнувати надмогильну споруду. Але для міста це знак, що потрібно швидше розв’язувати питання ексгумації і цивілізованого перенесення останків бойового генерала, який боровся з нацизмом у Другій світовій війні, на військовий Лук’янівський цвинтар", — зазначив глава УІНП.

Водночас він повідомив, що зв'язок із нащадками Ватутіна, з якими велися переговори про дозвіл на перепоховання, на сьогоднішній день втрачено, проте для цього може бути достатньо і рішення міської влади Києва.

"У нас була особа-переговорник в Чехії, через яку ми вели цю комунікацію. Наразі ця людина повідомила, що зв’язок з нащадками зник. Могила розташована в парку, який на балансі у міської влади, яка може ухвалити організаційно-господарське рішення про перенесення останків", — заявив Дробович.

За словами голови Інституту нацпам'яті, той факт, що у центральному парку міста лежать останки людини, "не надто відповідає європейським практикам". Крім того, він зазначив, що не варто забувати і про те, що йдеться про людину, яка брала активну участь у війні проти армії Української Народної Республіки.

Зазначимо, що пам'ятник Ватутіну протягом останніх років вже кілька разів розмальовувався і обливався фарбою, а в жовтні 2018 року, у річницю створення Української повстанської армії, від поранення в бою з якою помер Ватутін, група націоналістів спробувала приступити до самовільного знесення монумента, однак цьому завадила поліція.

Нагадаємо, що сам Інститут нацпам'яті нещодавно виступив проти самовільного знесення пам'ятників, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР, зазначаючи, що це має робитися за рішенням місцевої влади і після висновків вчених та незалежних експертів.