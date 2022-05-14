Киевсовет переименовал Арку дружбы народов

Киевский городской совет решил переименовать Арку дружбы народов в Крещатом парке в Арку свободы украинского народа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

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Также депутаты утвердили перечень из более чем 40 памятников и памятных знаков, которые, по его словам, необходимо убрать с улиц и построек столицы, и передать в музей тоталитаризма.

"Что касается переименований, это – резонансная тема. Мы услышали и мнения и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешных решений, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, Института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований", - добавил Кличко.

Он отметил, что сегодня в украинском обществе существует запрос на то, чтобы убрать с карты Киева названия, связанные с Россией.

"Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным", - полагает градоначальник.

В этой связи Киевсовет продлил рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов до 19 июня. Оно будет проходить в мобильном приложении "Киев цифровой".

Напомним, что 26 апреля в Киеве были демонтированы бронзовые скульптуры двух рабочих под Аркой дружбы народов, символизировавших "воссоединение" русского и украинского народов. В ходе этого процесса на месте присутствовал и сам Кличко.

Однако на следующий день Институт нацпамяти вместе с Министерством культуры выступили против самовольного демонтажа памятников, связанных с историей и культурой России и СССР, отмечая, что это должно делаться лишь по решению местных властей и после заключения ученых и независимых экспертов.