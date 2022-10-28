Власти Измаила решили перенести памятник Суворову с центрального проспекта

Измаильский горсовет Одесской области решил перенести памятник русскому полководцу Александру Суворову, расположенный на центральном проспекте, носящем его имя, и являющийся одним из символов города.

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Как передает "Измаил Сити", за такое решение проголосовало 27 депутатов, в том числе, мэр города Андрей Абрамченко. Еще трое (Георгий и Николай Кравцуненко, а также Анатолий Фуфаев) воздержались, а один депутат - Валентина Шалахина - проголосовала против. Все они были избраны от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как указано в рассматривавшемся депутатами документе, вопрос о переносе памятника рассматривался с учетом рекомендации Министерствакультуры и информационной политики и с целью лишения города символики имперского российского прошлого, ставшей "идеологической основой агрессии России против Украины и основой геноцида против украинского народа".

Управлению культуры и туризма Измаильского горсовета поручено подготовить пакет документов для обеспечения процедуры переноса памятника Суворову, в том числе заказать разработку научно-проектной документации.

Памятник Суворову, руководившему в 1790 году взятием турецкой крепости Измаил, рядом с которой в дальнейшем был построен нынешний город, изначально был установлен в 1913 году на территории Румынии на месте битвы при Рымнике, также одного из главных сражений Русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Однако с приближением фронта во время Первой мировой войны его разобрали и вывезли в Одессу.

Памятник планировали перенести в Измаил, однако удалось это сделать лишь спустя более чем 30 лет - после установления советской власти в Бессарабии и окончания уже Второй мировой войны.

Монумент, изображающий привставшего на стременах полководца на коне, размахивающего шапкой и приветствующего войска, был открыт лишь в августе 1945 года. На памятник нанесено изречение Суворова "Не бывало крепости крепче, не бывало обороны отчаяннее обороны Измаила, но Измаил взят", а также нанесены упоминания о других сражениях Русско-турецкой войны (Кинбурн, Фокшаны и Рымник).

В конце мая 2022 года, после того, как неизвестные граждане в разное время облили постамент и фигуру полководца красной краской, а также оставили на монументе надписи "кат" ("палач") и "руZZкий военный, бери и уходи", он был обнесен заграждением.