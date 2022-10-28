Влада Ізмаїла вирішила перенести пам'ятник Суворову з центрального проспекту

Ізмаїльська міськрада Одеської області вирішила перенести пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову, розташований на центральному проспекті, що носить його ім'я, і який є одним із символів міста.

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Як передає "Ізмаїл Сіті", за таке рішення проголосувало 27 депутатів, зокрема мер міста Андрій Абрамченко. Ще троє (Георгій та Микола Кравцуненки, а також Анатолій Фуфаєв) утрималися, а один депутат – Валентина Шалахіна – проголосувала проти. Усіх їх було обрано від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя".

Як зазначено в документі, що розглядався депутатами, питання про перенесення пам'ятника розглядалося з урахуванням рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики та з метою позбавлення міста символіки імперського російського минулого, яка стала "ідеологічною основою агресії Росії проти України та основою геноциду проти українського народу".

Управлінню культури та туризму Ізмаїльської міськради доручено підготувати пакет документів для забезпечення процедури перенесення пам'ятника Суворову, зокрема замовити розробку науково-проектної документації.

Пам'ятник Суворову, який керував у 1790 році взяттям турецької фортеці Ізмаїл, поряд з якою надалі було збудовано нинішнє місто, спочатку було встановлено в 1913 році на території Румунії на місці битви при Римніку, також однієї з головних битв Російсько-турецької війни 1787-1791 років. Однак із наближенням фронту під час Першої світової війни його розібрали та вивезли до Одеси.

Пам'ятник планували перенести до Ізмаїла, проте вдалося це зробити лише більш ніж через 30 років - після встановлення радянської влади в Бессарабії і закінчення вже Другої світової війни.

Монумент, що зображує полководця на коні, який привстав на стременах та розмахує шапкою і вітає війська, був відкритий лише в серпні 1945 року. На пам'ятник нанесено вислів Суворова "Не бувало фортеці міцніше, не бувало оборони відчайдушніше оборони Ізмаїла, але Ізмаїл узятий", а також нанесено згадки про інші битви Російсько-турецької війни (Кінбурн, Фокшани та Римнік).

Наприкінці травня 2022 року, після того, як невідомі громадяни в різний час облили постамент і фігуру полководця червоною фарбою, а також залишили на монументі написи "кат" і "руZZкий військовий, бери та йди", він був обнесений загородженням.