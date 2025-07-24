У НАБУ і САП підтримали президентський законопроєкт щодо незалежності антикорупційних органів

Законопроєкт, ініційований президентом України Володимиром Зеленським та поданий до Верховної Ради у четвер, передбачає поновлення всіх повноважень та гарантій незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві цих відомств.

"Законопроект 13533, поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що разом із САП взяли участь у підготовці тексту та закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому.

"Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - наголосили у відомстві.

Також в бюро уточнили, що перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

"Законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ. Варто наголосити: застосування поліграфа в таких випадках — усталена внутрішня практика Бюро. Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності", - додали у відомстві.

Незалежність НАБУ та САП

24 липня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свій законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Законопроєкт президента з нормами про незалежність НАБУ та САП Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні.

Зазначено, що документ має на меті "гарантувати зміцнення інституційної незалежності НАБУ та САП".

Напередодні Зеленський анонсував, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів.

За його словами, цей документ унеможливить будь-який російський вплив чи втручання в діяльність правоохоронних органів. Президент також підкреслив, що законопроєкт міститиме всі необхідні норми для забезпечення незалежності антикорупційних інституцій.

Ключові положення ініціативи президента:

генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора — керівника САП;

працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;

НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;

керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;

прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється - за це відповідальність;

співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;

генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

Також Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи цього законопроєкту.