Декомунізація: у Києві демонтують пам'ятники Ватутіну та Щорсу

У Києві, в рамках декомунізації, демонтують пам'ятники радянським ватажкам Миколі Ватутіну в Маріїнському парку та Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка.

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Про це повідомив член ради з питань дерусифікації та декомунізації Міністерства культури Олесь Доній.

За його словами, пам'ятники демонтують із виведенням із публічного простору і подальшою музеєфікацією.

Зазначимо, наприкінці червня Міністерство культури вирішило зняти з державного обліку низку пам’ятників діячам радянської доби.

Зокрема, у Києві дозволили демонтувати пам'ятники Кирпоносу, Фрунзе та Ковпаку, меморіальну дошку на честь маршала Георгія Жукова на будинку штабу округу, а також погруддя Олександра Бойченка, бюсти Боженка та Крупської.

Проте тоді до переліку не увійшли пам’ятники Ватутіну та Щорсу.

Нагадаємо, 10 листопада влада Харкова демонтувала погруддя Пушкіна, яке стояло на площі Поезії в центрі міста, відправивши його на відповідальне зберігання.