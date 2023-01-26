В Минкульте рекомендовали властям Киева перенести памятник Ватутину в музей

Экспертная комиссия Министерства культуры и информационной политики по дальнейшей судьбе памятников советских и российских деятелей в Киеве 25 января рекомендовала Киевгорадминистрации демонтировать и перенести памятник советскому генералу Николаю Ватутину, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства.

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Как говорится в сообщении Минкульта, памятник, воздвигнутый над могилой Ватутина в Мариинском парке, является произведением известного скульптора Евгения Вучетича. Его монументальные скульптуры установлены, в частности перед зданием ООН в Нью-Йорке, Берлине, а также в Москве и других городах на территории бывшего СССР.

В ведомстве напоминают, что памятник имел охранный статус и раньше: он был взят на учет приказом Главного управления охраны культурного наследия КГГА №10/13-10 от 6 апреля 2010 года и приобрел таким образом статус нововыявленного объекта культурного наследия.

"Так что демонтировать монумент можно и до принятия решения МКИП с учетом его действующего статуса нововыявленного объекта культурного наследия. В таком случае демонтаж и перенос требуют изготовления проектной документации. Однако действующим законодательством согласование такой документации МКИП не предусмотрено. Следовательно, дело полностью за КГГА", – отмечают в Минкульте.

Кроме того, там указывают, что демонтировать монумент можно и после его изъятия из перечня нововыявленных объектов, которое происходит распорядительным актом местного органа охраны культурного наследия. В таком случае это можно сделать без проектной документации, на основании лишь решения КГГА о его перемещении.

МКИП указывает, что по законной процедуре после рассмотрения экспертной комиссии оно должно рассмотреть ее рекомендации и может проводить дополнительные консультации, повторное вынесение на рассмотрение комиссии с целью уточнения рекомендаций или же принять окончательное решение относительно внесения или невнесения объекта в Госреестр недвижимых памятников Украины.

"Учитывая рекомендацию комиссии относительно демонтажа объекта рассматривается возможность решения о невнесении памятника в Реестр недвижимых памятников, о чем МКИП будет информировать КГГА. В таком случае объект будет изыматься из перечня нововыявленных объектов культурного наследия согласно процедуры", - объяснили в ведомстве.

В то же время, опираясь на признание экспертной комиссией художественной ценности скульптуры, МКИП будет рекомендовать КГГА взятие ее на учет в качестве музейного предмета и перемещение ее в музейные фонды.

Таким местом хранения может стать, например, музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году" (село Лютеж Киевской области), поскольку на Лютежском плацдарме располагался командный пункт Ватутина. КГГА же, как указывают в Минкульте, должно будет принять решение о демонтаже, определить его способ, обеспечив демонтаж и перемещение монумента с учетом дальнейшего хранения.