В Мінкульті рекомендували владі Києва перенести пам’ятник Ватутіну до музею

Експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики щодо подальшої долі пам’ятників радянських і російських діячів у Києві 25 січня рекомендувала Київміськадміністрації демонтувати та перенести пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, а також визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва.

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Як ідеться у повідомленні Мінкульту, пам’ятник, споруджений над могилою Ватутіна у Маріїнському парку, є твором відомого скульптора Євгена Вучетича. Його монументальні скульптури встановлені, зокрема, перед будівлею ООН в Нью-Йорку, Берліні, а також у Москві та інших містах на території колишнього СРСР.

У відомстві нагадують, що пам’ятник мав охоронний статус і раніше: він був взятий на облік наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА №10/13-10 від 6 квітня 2010 рокута набув таким чином статусу щойно виявленого об‘єкта культурної спадщини.

"Отже, демонтувати монумент можна й до прийняття рішення МКІП з урахуванням його чинного статусу щойно виявленого об‘єкта культурної спадщини. У такому випадку демонтаж і перенесення потребують виготовлення проєктної документації. Однак чинним законодавством погодження такої документації МКІП не передбачено. Відтак справа повністю за КМДА", - зазначають в Мінкульті.

Крім того, там вказують, що демонтувати монумент можна й після його вилучення з переліку щойно виявлених об‘єктів, яке відбувається розпорядчим актом місцевого органу охорони культурної спадщини. В такому випадку це можна зробити без проєктної документації, на підставі лише рішення КМДА про його переміщення.

МКІП вказує, що за законною процедурою після розгляду експертної комісії воно має розглянути її екомендації та може проводити додаткові консультації, повторне винесення на розгляд комісії з метою уточнення рекомендацій або прийняти остаточне рішення стосовно внесення або невнесення об‘єкта до Держреєстру нерухомих пам‘яток України.

"З огляду на рекомендацію комісії щодо демонтування об‘єкта розглядається можливість рішення про невнесення пам‘ятника до Реєстру нерухомих пам'яток, про що МКІП інформуватиме КМДА. В такому випадку об‘єкт вилучатиметься з переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини згідно з процедурою", - пояснили у відомстві.

Водночас, спираючись на визнання експертною комісією мистецької цінності скульптури, МКІП рекомендуватиме КМДА взяття її на облік як музейного предмета та переміщення до музейних фондів.

Таким місцем зберігання може стати, до прикладу, музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" (село Лютіж Київської області), оскільки на Лютізькому плацдармі розташовувався командний пункт Ватутіна. КМДА ж, як вказують в Мінкульті, матиме прийняти рішення про демонтаж, визначити його спосіб, забезпечивши демонтаж і переміщення монумента з урахуванням подальшого зберігання.