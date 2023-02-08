В Киеве демонтировали памятник Чкалову (ФОТО)

На пересечении улицы Олеся Гончара и улицы Михаила Коцюбинского в Шевченковском районе Киева 8 февраля демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба КГГА.

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Монумент долго не могли демонтировать, ведь местные власти согласовывали с Министерством культуры и информационной политики Украины, как именно убрать памятник. Ведомство предлагало перенести его в музей.

Недавно состоялось заседание экспертной комиссии Минкульта, на котором рассмотрели представление городских властей по снятию статуса объектов культурного наследия с памятников.

По результатам заседания министерство признало памятники советскому генералу Ватутину и советскому летчику Чкалову в Киеве не подлежащими внесению в Государственный реестр культурного наследия. Это дало местным властям право на демонтаж памятки.

Памятник демонтировали рабочие КП УЗН Шевченковского района.

"В конце концов оперативно сегодня демонтировали памятник Чкалову, который является классическим общесоветским героем, навязываемым всем из Москвы. В то время "союзная" политика строилась, в частности, на общих так называемых героях, которые сейчас у украинцев вызывают исключительно негативные ассоциации. Совместно с общественностью боремся с идолами страны, которой уже не существует. В Киеве нет места памятникам, скульптурам и мемориальным доскам, которые нам принудительно навязывала советская власть. Следующий – памятник Ватутину, который будет демонтирован завтра", - рассказал депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, решение о том, что памятник Николаю Ватутину нужно убрать, в Минкульте приняли еще в ноябре 2022 года в рамках декоммунизации.