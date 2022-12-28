В Киеве создали сборник всех переименований улиц с 2014 года

Департамент общественных коммуникаций Киевгорадминистрации сообщает, что создал единую брошюру, где собраны все переименования объектов уличной сети столицы в течение 2014-2022 годов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

За это время новые названия получили 436 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей. Практически половина из них – 202 объекта – переименована в этом году, после начала полномасштабного вторжения России в рамках процесса дерусификации по отдельной процедуре.

"Издали общий сборник, где знакомим киевлян с новым названием их улицы и фигурой, в честь которой она названа. То есть, наша цель – не просто избавить от идеологических клише и мифов российского имперского наследия. Мы хотим, чтобы киевляне больше знали о тех, в честь кого переименовали их улицу", – отметил директор департамента Роман Лелюк.

Для удобства пользователей переименованные улицы сгруппированы в соответствии с районами столицы. Брошюра доступна онлайн, кроме того сборник можно будет найти в Vcentri Hub, ЦПАУ и районных администрациях.

Лелюк напомнил, что в случае переименования улицы документы менять не нужно, поскольку изменение названия улицы не является изменением места жительства.

"Переименование не создает никаких бытовых проблем. Перерегистрация может происходить во время замены паспорта, вклеивания новых фотографий, смены фамилии и тому подобного. То есть тогда, когда у человека возникает потребность. Продолжительность процедуры перерегистрации не ограничена по срокам", – разъяснил чиновник.

Также остаются действующими документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость: свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, дарения и так далее.

Вместе с тем если юридическое лицо зарегистрировано на улице, которая сменила название, все же нужно будет внести изменения в учредительные документы. Также в этом случае нужно скорректировать сведения о физическом лице-предпринимателе с переименованной улицы.

Источник фото: ua.depositphotos.com