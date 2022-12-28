У Києві створили збірник усіх перейменувань вулиць з 2014 року

Департамент суспільних комунікацій Київміськадміністрації повідомляє, що створив єдину брошуру, де зібрано всі перейменування об’єктів вуличної мережі столиці протягом 2014-2022 років.

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За цей час нові назви отримали 436 вулиць, провулків, проспектів, бульварів та площ. Практично половина з них – 202 об’єкти – перейменовано цього року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в рамках процесу дерусифікації за окремою процедурою.

"Видали загальний збірник, де знайомимо киян із новою назвою їхньої вулиці та постаттю, на честь якої вона найменована. Тобто наша мета – не просто позбавити від ідеологічних кліше та міфів російської імперської спадщини. Ми хочемо, аби кияни більше знали про тих, на честь кого перейменували їхню вулицю", – зазначив директор департаменту Роман Лелюк.

Для зручності користувачів перейменовані вулиці згруповані відповідно до районів столиці. Брошура доступна онлайн, окрім того збірник можна буде знайти у Vcentrі HUB, ЦНАПах, районних державних адміністраціях тощо.

Принагідно Лелюк нагадав, що в разі перейменування вулиці документи змінювати не потрібно, оскільки зміна назви вулиці не є зміною місця проживання.

"Перейменування не створює жодних побутових проблем. Перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотографій, зміни прізвища тощо. Тобто тоді, коли в людини виникає потреба. Тривалість процедури перереєстрації не обмежена в терміні", – роз’яснив чиновник.

Також лишаються чинними документи, які засвідчують право власності на нерухомість: свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, дарування тощо.

Разом із тим, якщо юридична особа зареєстрована на вулиці, яка змінила назву, все ж треба буде внести зміни в установчі документи. Також у цьому випадку треба скоригувати відомості про фізичну особу-підприємця з перейменованої вулиці.

Джерело фото: ua.depositphotos.com