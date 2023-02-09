У Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну (ФОТО/ВІДЕО)

У Маріїнському парку в Києві 9 лютого демонтували пам'ятник радянському воєначальнику, якому присвоїли звання "Героя СРСР", Миколаю Ватутіну.

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Про це повідомила пресслужба КМДА.

Для знесення пам'ятника задіяли спецтехніку, зокрема, кран. Місце огородили, але поблизу монументу зібрався натовп — люди слідкують за знесенням.

Що відомо про Ватутіна

"Славу" радянський військовий здобув під час Другої світової війни, коли його накази стали причиною великих втрат особового складу. Він командував форсуванням Дніпра на Київському напрямку у 1943 році. Фактично Ватутін відправляв непідготовлених бійців на смерть — історики згадували, що Дніпро просто "закидали тілами".

У 1944 році сили УПА атакували колону, в якій їхав Ватутін. Він отримав поранення та згодом помер у госпіталі.

Нагадаємо, рішення про те, що пам'ятник Миколі Ватутіну потрібно прибрати, в Мінкульті прийняли ще в листопаді 2022 року в рамках декомунізації.

Знесення пам'ятника відкладали через те, що монумент встановлений над могилою Ватутіна. Деякі його прихильники наполягали, що через це пам'ятник нібито "не підпадає" під дію закону про декомунізацію. Однак Мінкультури визнало памʼятник Ватутіну таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру культурної спадщини.

Напередодні, на розі вулиці Олеся Гончара та вулиці Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі Києва, також за дозволу Мінкульту, демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.