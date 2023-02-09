В Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину (ФОТО/ВИДЕО)

В Мариинском парке в Киеве 9 февраля был демонтирован памятник советскому военачальнику, которому присвоили звание "Героя СССР", Николаю Ватутину.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Для сноса памятника задействовали спецтехнику, в частности кран. Место огородили, но у монумента собралась толпа — люди следят за сносом.

Что известно о Ватутине

"Славу" советский военный получил во время Второй мировой войны, когда его приказы стали причиной больших потерь личного состава. Он командовал форсированием Днепра в Киевском направлении в 1943 году. Фактически Ватутин отправлял неподготовленных бойцов насмерть - историки вспоминали, что Днепр просто "забросали телами".

В 1944 году силы УПА атаковали колонну, в которой ехал Ватутин. Он получил ранение и впоследствии скончался в госпитале.

Напомним, решение о том, что памятник Николаю Ватутину нужно убрать, в Минкульте приняли еще в ноябре 2022 года в рамках декоммунизации.

Снос памятника откладывали из-за того, что монумент установлен над могилой Ватутина. Некоторые его сторонники настаивали, что из-за этого памятная якобы "не подпадает" под действие закона о декоммунизации. Однако Минкультуры признало памятник Ватутину таким, что не подлежит занесению в Государственный реестр культурного наследия.

Накануне на углу улицы Олеся Гончара и улицы Михаила Коцюбинского в Шевченковском районе Киева, также по разрешению Минкульта, демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.