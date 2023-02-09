У Києві перейменували проспект Перемоги і ще низку вулиць

Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та СРСР. Зокрема, проспекту Перемоги повернули історичну назву - проспект Берестейський.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Також площа Перемоги відтепер називатиметься площа Галицька, а провулок Мічуріна - провулок Болсуновський.

Брест-Литовське шосе перейменували у Берестейське шосе, а вулицю Петрівську на вулицю Вознесенський Яр.

Кличко також нагадав, що у Києві демонтували пам'ятники радянському льотчику Валерію Чкалову та радянському воєначальнику Миколі Ватутіну.

"Очікує cтолиця і на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків - Щорсу, на чому давно наполягають кияни", - додав він.

Нагадаємо, Київ став лідером серед українських міст за кількістю перейменованих топонімів за останній рік. У столиці перейменували 237 топонімів: назв вулиць, провулків, районів, бульварів, парків, скверів, площ, озер та навіть теплоходів, які були пов'язані з державою-агресором РФ.