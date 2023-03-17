Более 860,4 тысяч украинцев проголосовали за новое название для "ЮЖД" в приложении "Дія". Больше всего голосов набрало название "Харьковская железная дорога".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Продолжаем убирать российский след из названий филиалов "Укрзализныци". Украинцы выбрали в "Дії" новое название для "ЮЖД", - отметил Федоров.

По его словам, к опросу присоединились более 860,4 тысяч пользователей.

Большинство из них поддержали вариант "Харьковская железная дорога" - 335,6 тысячи голосов.

Также за вариант "Слободская железная дорога" проголосовали 234,7 тысячи пользователей, "Восточную железную дорогу" выбрали 232,5 тысячи раз, а "Слободская железная дорога" получила 57,4 тысячи голосов.

Эти результаты опроса будут учтены при переименовании железнодорожных филиалов.

"Спасибо за вашу активность. Это помогает нам развивать электронную демократию. Чтобы мнение каждого украинца учитывалось при принятии решений в стране", - отметил Федоров.

Напомним, опрос состоялся в рамках масштабного проекта "Укрзализныци" " Железная украинизация". Главная цель — полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и русских названий, символов и надписей.

Ранее в "Дії" завершилось голосование за новое название "Юго-Западной железной дороги" в Киеве. Большинство украинцев проголосовали за название "Центральная железная дорога".