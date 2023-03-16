"Укрзализныця" обновила свое приложение: что изменилось

"Укрзализныця" в очередной раз обновила свое приложение. В частности, теперь там можно купить билеты для льготных категорий граждан и сопровождающих.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Еще добавили английский язык в приложение и дополнительно внесли несколько небольших изменений (например, упорядочили схемы вагонов, доработали оценку путешествия и программу лояльности), чтобы сделать ваш опыт пользования приложением еще лучше", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" 1 марта получила заключительные 15 из 100 новых пассажирских вагонов, заказанных Крюковскому вагоностроительному заводу в 2021 году на средства государственного бюджета. Новые вагоны позволяют перевозку пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а некоторые из них могут использоваться еще и в качестве штабных, ведь имеют купе начальника поезда.