Железная дорога получит 100 новых пассажирских вагонов, — Кубраков

Крюковский вагоностроительный завод получил первый за 20 лет госзаказ на производство 100 новых пассажирских вагонов. Государство также обязалось запустить как минимум 3-летнее планирование госзаказа для обновления парка вагонов и локомотивов, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Производство пассажирских вагонов продолжается даже в выходные. Среди новых форматов — капсульные вагоны. Они в разы более комфортные, чем плацкарт или классическое купе. Такой формат набирает популярность в мире, и Украина имеет шанс быть в числе первых, кто испытывает его для пассажирских перевозок.

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По словам министра инфраструктуры, Крюковский вагоностроительный завод является одним из гигантов отрасли, который был успешно приватизирован и сохранен вопреки всем вызовам.

"Такое производство способно жить и развиваться только в условиях устойчивого спроса и хотя бы среднесрочного планирования", — отметил Кубраков.

Параллельно государство будет стимулировать спрос со стороны бизнеса. На прошлой неделе Министерство получило полномочия, которые позволят стране избавиться от металлолома на железной дороге и запустить новый производственный цикл тысяч грузовых вагонов.

"Имея поддержку всех ветвей власти, Офиса президента и международных партнеров, мы должны спасти железную дорогу от катастрофы и, наконец, обеспечить страну современной железной дорогой", — подчеркнул министр.

Кубраков также добавил, что недавнее решение правительства о прямых закупках электроэнергии УЗ и поднятии тарифов для грузовых перевозок показало, что власть может действовать быстро и эффективно.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение наблюдательного совета "Укрзализныци" по смене и.о. главы компании.

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