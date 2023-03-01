"Укрзализныця" получила последние вагоны с купе для людей с инвалидностью: на какие маршруты их пустят

"Укрзализныця" получила заключительные 15 из 100 новых пассажирских вагонов, заказанных Крюковскому вагоностроительному заводу в 2021 году на средства государственного бюджета. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

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Новые вагоны позволяют перевозку пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а некоторые из них могут использоваться еще как штабные, поскольку имеют купе начальника поезда.

В них предусмотрена инклюзивная уборная и одно безбарьерное купе, вход в который более широк для обеспечения удобного проезда на кресле. Там предусмотрены специальные спальные диваны с изменением угла наклона и фиксацией тела, место для инвалидной коляски и ремни для ее закрепления, пульт с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкой связи с проводником.

Во всех инклюзивных вагонах установлены рельефные таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих, а входная группа оборудована удлиненными перилами и складными пандусами. Угол наклона пандуса в расчете на применение под низкую платформу составляет не более 15-16%.

Такие вагоны будут регулярно курсировать в составах поездов из Киева на Кишинев, Хелм, Пшемысль, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Херсон, Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в составе поездов по маршрутам Одесса - Львов, Днепр - Трускавец, Харьков – Трускавец, Харьков – Одесса, Харьков – Ивано-Франковск, Харьков – Хелм и Запорожье – Пшемысль.

В УЗ отмечают, что заказ вагона для перевозки людей с инвалидностью возможен при оформлении билетов через сайт booking.uz.gov.ua, при оформлении билетов в кассе, а также через обращение в контактный центр по номеру 0-800-503-111. Более подробную информацию о перевозке людей с инвалидностью можно узнать на сайте УЗ.

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця

Другие новые пассажирские вагоны, полученные в рамках заказа, традиционно оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией на каждом купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника.

Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

В целом в рамках договора с УЗ Крюковский вагонзавод построил и поставил 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ и 37 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в кресле (из них – 17 штабных вагонов). Общая стоимость закупки составила 3,04 миллиарда гривен, то есть стоимость одного вагона – около 30 миллионов гривен.

Напомним при этом, что в конце декабря сам КВСЗ заявил, что "Укрзализныця" не заплатила ему ни за один поставленный за время войны вагон, из-за чего в январе он приостановит работу. В итоге 10 января предприятие действительно заявило, что приостановило изготовление грузовых вагонов по взятым обязательствам, выполнение сервисного обслуживания и ремонта ранее поставленного УЗ пассажирского подвижного состава.