"Укрзалізниця" отримала заключну партію вагонів з купе для людей з інвалідністю: на які маршрути їх пустять

"Укрзалізниця" отримала заключні 15 зі 100 нових пасажирських вагонів, замовлених Крюківському вагонобудівному заводу в 2021 році за кошти державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні перевізника.

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Нові вагони дозволяють перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а деякі з них можуть використовуватися ще й як штабні, адже мають купе начальника поїзда.

У них передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, вхід до якого є ширшим для зручного проїзду на кріслі. Там передбачено спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, є місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами. Кут нахилу пандуса у розрахунку застосування під низьку платформу складає не більше 15-16%.

Такі вагони регулярно курсуватимуть у складах поїздів з Києва на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса - Львів, Дніпро - Трускавець, Харків - Трускавець, Харків - Одеса, Харків - Івано-Франківськ, Харків - Хелм та Запоріжжя - Перемишль.

В УЗ зазначають, що замовлення вагону для перевезення людей з інвалідністю можливе при оформленні квитків через сайт booking.uz.gov.ua, при оформленні квитків у касі, а також через звернення до контактного центру за номером 0-800-503-111. Детальнішу інформацію стосовно перевезення людей з інвалідністю можна дізнатись на сайті УЗ.

Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця

Інші нові пасажирські вагони, отримані в рамках замовлення, традиційно обладнано кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією на кожному купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника.

Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.

Загалом в рамках договору з УЗ Крюківський вагонзавод побудував та поставив 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ та 37 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі (з них - 17 штабних вагонів). Загальна вартість закупівлі склала 3,04 мільярда гривень, тобто вартість одного вагона - близько 30 мільйонів гривень.

Нагадаємо при цьому, що наприкінці грудня сам КВБЗ заявив, що "Укрзалізниця" не заплатила йому за жоден поставлений за час війни вагон, через що в січні він призупинить роботу. Зрештою 10 січня підприємство дійсно заявило, що призупинило виготовлення вантажних вагонів за взятими зобов’язаннями, виконання сервісного обслуговування та ремонту раніше поставленого УЗ пасажирського рухомого складу.